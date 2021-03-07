Фергюсон: После операции на мозге боялся, что больше не смогу говорить

Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон рассказал, что после кровоизлияния в мозг в 2018 году доктора оценивали вероятность смертельного исхода в 80 процентов.

В субботу на Фестивале фильмов в Глазго состоялась премьера документального фильма Sir Alex Ferguson: Never Give In (Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдавайся), автором которого является Джейсон Фергюсон, сын сэра Алекса.

"Я помню, как упал, а дальше совершенно ничего не помню. Это было внезапно. Все остановилось, просто остановилось. Я завис где-то между", — вспоминает Фергюсон.

Сэр Алекс, вероятность выживания которого была оценена в 20 процентов, также рассказал о своем главном страхе, который он испытывал в то время.