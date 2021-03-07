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Фергюсон: После операции на мозге боялся, что больше не смогу говорить
САФ рассказал о непростом жизненном этапе
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Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон рассказал, что после кровоизлияния в мозг в 2018 году доктора оценивали вероятность смертельного исхода в 80 процентов.
В субботу на Фестивале фильмов в Глазго состоялась премьера документального фильма Sir Alex Ferguson: Never Give In (Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдавайся), автором которого является Джейсон Фергюсон, сын сэра Алекса.
"Я помню, как упал, а дальше совершенно ничего не помню. Это было внезапно. Все остановилось, просто остановилось. Я завис где-то между", — вспоминает Фергюсон.
Сэр Алекс, вероятность выживания которого была оценена в 20 процентов, также рассказал о своем главном страхе, который он испытывал в то время.
"После операции я потерял свой голос и просто не мог выговорить ни слова. Это была ужасно, абсолютно ужасно. Я постоянно думал: вернется ли моя память? Смогу ли я когда-нибудь снова говорить?" — цитирует 79-летнего Фергюсона Sky Sports.
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