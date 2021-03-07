АПЛ. Вест Бромвич не смог дожать Ньюкасл

Хозяева должны были побеждать, чтобы продолжить сопротивление и сохранить хоть какие-то шансы на прописку в элите. С каждым туром у "Вест Бромвича" таких шансов все меньше, а стараний добыть победу недостаточно. "Ньюкаслу" ничьи хватило, чтобы сохранить отрыв от зоны вылета в три очка.

"Дрозды" активнее выглядели большую часть противостояния, Дьян, потом Филлипс должны были открывать счет - не повезло им. "Сороки" так же не засиживались в обороне, проводили контратаки, а в конце могли вырвать викторию. Возможности забить у гостей не реализовали Уиллок и Жоэлинтон.

Наверное справедливая ничья, ведь команды в первую очередь думали, как бы не пропустить. Не пропустили, поэтому и довольствуются малым.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Вест Бромвич - Ньюкасл 0:0

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 5. Бартли, 14. Таунсенд, 27. О`Ши, 18. Галлахер, 10. Филлипс, 30. Мэйтлэнд-Найлс, 35. Йокушлу, 12. Перейра, 17. Дьян.

Ньюкасл: 1. Дубравка, 2. Кларк, 3. Дамметт, 14. Хэйден, 17. Крафт, 6. Лассель, 8. Шелви, 16. Хендрик, 21. Фрэйзер, 28. Уиллок, 9. Жоэлинтон.