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Анчелотти: Эвертон способен соперничать с Челси
На выходных пройдёт очередной бой за топ-4
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти уверен, что его команда способна соперничать с "Челси".
"Думаю, мы становимся лучше. У нас больше знаний и больше веры в то, что мы делаем. Мы способны соперничать с "Челси". Знаем, это будет сложно, потому что у них великолепная команда, но мы можем соперничать с ними.
Конечно, это большая проверка наших притязаний на место в топ-4. Нам предстоит 12 проверок до конца сезона. Матч против "Челси" будет первой из них, однако на одни и те же места претендует много команд, много сильных команд", — цитирует Анчелотти Daily Mail.
"Челси" занимает четвертую позицию с 47 очками в активе. У "Эвертона" на очко меньше и матч в запасе.
"Челси" примет "Эвертон" в понедельник. Игра начнётся в 20:00.
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