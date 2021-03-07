Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Бернли высмеял Ляказетта после игры
Александер крайне громко кричал во время матча
Football.London
Главный тренер "Бернли" Шон Дайч подшутил над нападающим "Арсенала" (1:1) Александром Ляказеттом после субботнего матча Премьер-Лиги.
Второй тайм матча на "Терф Мур" был отмечен инцидентом, когда защитник "бордовых" Эрик Питерс грубо сыграл против француза, а тот своим невероятным по громкости криком сотряс пустой стадион.
"Сегодня они хорошо повизжали. Мой визгометр, наверное, давно не показывал таких высоких значений", — цитирует Дайча BBC.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Элина Свитолина: На данный момент мое сердце свободно. Видео
- Украина - Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2020
- Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер
- Замена Салаха - последняя капля в Ливерпуле? Поступок агента и мнение Каррагера
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...