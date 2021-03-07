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Главный тренер Бернли высмеял Ляказетта после игры

Англия
(2 голосов)

Александер крайне громко кричал во время матча

Главный тренер Бернли высмеял Ляказетта после игры

Football.London

Новина українською

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч подшутил над нападающим "Арсенала" (1:1) Александром Ляказеттом после субботнего матча Премьер-Лиги.

Второй тайм матча на "Терф Мур" был отмечен инцидентом, когда защитник "бордовых" Эрик Питерс грубо сыграл против француза, а тот своим невероятным по громкости криком сотряс пустой стадион.

"Сегодня они хорошо повизжали. Мой визгометр, наверное, давно не показывал таких высоких значений", — цитирует Дайча BBC.

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В статье: Александр Лаказетт Шон Дайч
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