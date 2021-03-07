Главный тренер Бернли высмеял Ляказетта после игры

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч подшутил над нападающим "Арсенала" (1:1) Александром Ляказеттом после субботнего матча Премьер-Лиги.

Второй тайм матча на "Терф Мур" был отмечен инцидентом, когда защитник "бордовых" Эрик Питерс грубо сыграл против француза, а тот своим невероятным по громкости криком сотряс пустой стадион.