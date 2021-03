Хорошо, что матч с РБ Лейпциг в Будапеште, а не на Энфилде. АПЛ. Ливерпуль – Фулхэм 0:1

В четверг "Ливерпуль" играл с "Челси", а уже в среду встретится с "РБ Лейпциг" в ответном матче Лиги чемпионов. Понимая, что один и тот же состав не выдержит три поединка за 6 дней, Клопп дал отдохнуть многим исполнителям – зеленой обороной управлял Эндрю Робертсон, Милнер и Кейта появились в средней линии, а трио в атаке организовали Жота, Салах и Шакири. Наверняка выход Мо в старте обусловлен также желанием Юргена доказать, что никакого конфликта между менеджером и лидером не существует.

Пока египтянин у чужих ворот бессмысленно тянул одеяло на себя и редко делился сферой с партнерами, "Фулхэм" создавал опасные моменты у рамки Алиссона, имея много пространства для маневров. Например, запросто могли забивать Майя и Лукман. Гости не изобретали велосипед и пользовались тем же простым приемом, что и "Челси" – заброс мяча за спину защитникам длинной вертикальной передачей, смещение бегунка в центр и удар.

15' - Shaqiri plays in Salah but Mo's effort from close-range is blocked and he can't get to the rebound. [0-0] #LIVFUL pic.twitter.com/6RSyFHHVuX

"Ливерпуль" выглядел откровенно слабее своего оппонента. Через 30 минут после стартового свистка операторы показали процент владения мячом – 48 на 52 в пользу… "Фулхэма". "Дачники" спокойно выходили из-под подобия прессинга от хозяев и продолжали беспрепятственно гнуть свою линию. Вновь не реализовали свои моменты все те же активные Майя и Лукман. Под занавес первой половины встречи гости все же закономерно отобразили свое превосходство на табло: Лемина воспользовался нерасторопностью Салаха у штрафной площадки мерсисайдцев, обокрал египтянина и точно пробил в левый нижний угол ворота Алиссона (0:1).

Очевидно, что после перерыва "Ливерпуль" пошел вперед огромными силами в попытках избежать шестого позора на "Энфилде" подряд. Клопп выпустил на поле Трента, Фабиньо и Мане, хозяева стали просто грузить снаряд во владения "Фулхэма". Не воспользовались своими шансами Жота (сэйв Ареоля), Садио (штанга) и Шакири (выстрел над девяткой).

"Дачники" в свою очередь действовали без нервов и по ситуации: особо вперед не лезли и качественно отбивались от наступлений чемпиона. Как итог, заслуженная победа гостей на фоне ротации от Клоппа и слабой психологии хозяев.

6 – Liverpool have lost each of their last six home games in the Premier League – the first season they’ve suffered six home league defeats since 1953-54 (6) when they finished bottom, and also the last campaign in which they were relegated. Bombshell. pic.twitter.com/A5E5aMruX3