  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хорошо, что матч с РБ Лейпциг в Будапеште, а не на Энфилде. АПЛ. Ливерпуль – Фулхэм 0:1
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хорошо, что матч с РБ Лейпциг в Будапеште, а не на Энфилде. АПЛ. Ливерпуль – Фулхэм 0:1

Англия
(3 голосов)

"Красные" снова проигрывают

Хорошо, что матч с РБ Лейпциг в Будапеште, а не на Энфилде. АПЛ. Ливерпуль – Фулхэм 0:1

Фото: Premier League / Автор – неизвестен

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг "Ливерпуль" играл с "Челси", а уже в среду встретится с "РБ Лейпциг" в ответном матче Лиги чемпионов. Понимая, что один и тот же состав не выдержит три поединка за 6 дней, Клопп дал отдохнуть многим исполнителям – зеленой обороной управлял Эндрю Робертсон, Милнер и Кейта появились в средней линии, а трио в атаке организовали Жота, Салах и Шакири. Наверняка выход Мо в старте обусловлен также желанием Юргена доказать, что никакого конфликта между менеджером и лидером не существует.

Читайте такжеЗамена Салаха - последняя капля в Ливерпуле? Поступок агента и мнение Каррагера

Пока египтянин у чужих ворот бессмысленно тянул одеяло на себя и редко делился сферой с партнерами, "Фулхэм" создавал опасные моменты у рамки Алиссона, имея много пространства для маневров. Например, запросто могли забивать Майя и Лукман. Гости не изобретали велосипед и пользовались тем же простым приемом, что и "Челси" – заброс мяча за спину защитникам длинной вертикальной передачей, смещение бегунка в центр и удар.

"Ливерпуль" выглядел откровенно слабее своего оппонента. Через 30 минут после стартового свистка операторы показали процент владения мячом – 48 на 52 в пользу… "Фулхэма". "Дачники" спокойно выходили из-под подобия прессинга от хозяев и продолжали беспрепятственно гнуть свою линию. Вновь не реализовали свои моменты все те же активные Майя и Лукман. Под занавес первой половины встречи гости все же закономерно отобразили свое превосходство на табло: Лемина воспользовался нерасторопностью Салаха у штрафной площадки мерсисайдцев, обокрал египтянина и точно пробил в левый нижний угол ворота Алиссона (0:1).

Очевидно, что после перерыва "Ливерпуль" пошел вперед огромными силами в попытках избежать шестого позора на "Энфилде" подряд. Клопп выпустил на поле Трента, Фабиньо и Мане, хозяева стали просто грузить снаряд во владения "Фулхэма". Не воспользовались своими шансами Жота (сэйв Ареоля), Садио (штанга) и Шакири (выстрел над девяткой).

"Дачники" в свою очередь действовали без нервов и по ситуации: особо вперед не лезли и качественно отбивались от наступлений чемпиона. Как итог, заслуженная победа гостей на фоне ротации от Клоппа и слабой психологии хозяев.

АПЛ, 27-й тур.

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

"Ливерпуль" – "Фулхэм" 0:1

Гол: Лемина (45)

"Ливерпуль": Алиссон – Неко Уильямс (Александер-Арнольд, 76), Филлипс, Рис Уильямс, Робертсон – Милнер (Фабиньо, 76), Вейналдум (Мане, 62), Кейта – Шакири, Салах, Жота

"Фулхэм": Ареоля – Тете, Андерсен, Адарабиойо, Айна – Декордова-Рид, Лемина, Рид, Лукман (Робинсон, 83) – Кавалейру (Митрович, 85), Майя (Лофтус-Чик, 67)

Предупреждения: Жота (42), Кейта (90+3) – Тете (38), Лемина (47), Митрович (90+6)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Скотт Паркер Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фулхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль Марио Лемина
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
аалекс ( Крым)
07.03.2021 в 18:41
Сдувается Ливерпуль потихоньку. Может хоть в ЛЧ не ударят в грязь лицом
Ответить
0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 18:16
Странное ощущение, но кажется, что Клопп навострил лыжи из Ливерпуля.
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
07.03.2021 в 18:08
Той випадок, коли свої "верняки" не заходять, а суперник реалізує майже ВСЕ! Ну і дійсно хто "головна скрипка" у Ліверпулі ми побачили... Без ван Дейка ні в захисті "порядок", ні в нападі "реалізація".
Ответить
+1
-1
kalan-86 (Анкара)
07.03.2021 в 18:05
Я могу понять, когда Леброн Джеймс делает разницу в НБА, все таки пять игроков на площадке, но списывать все на то, что выбыл Ван Дейк-это самообман. Даже если весь первый состав выйдет из строя, нормальный тренер, с такой скамейкой как у Ливера, команды как Бернли и Фулхем, с закрытыми глазами обыгрывать должен. Просто незамысловатый футбол Клоппа, его так называемый тотальный прессинг, уже все давно изучили, а найти новые решения с кучей классных игроков, у Юргена просто футбольного интеллекта не хватает, а мотивационные речи уже не работают, так как команда свой пик прошла, и просто сдулась. Ливерпуль играл, пока все неистово бежали отбирать мяч, и могли так бегать все 90 минут, как только зарядка села, соперники разобрали игру и все, после чемпионства теперь хоть бы в топ-10 удержаться. Поэтому, никогда не считал Клоппа топом. Топ тренер не позволит случатся таким провалам с таким составом как у Ливера.
Ответить
+3
0
Кот2021 (Николаев)
07.03.2021 в 18:12
Согласен: без ВВД не только защита хромает - нападение тоже из-за его отсутствия просело?
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
07.03.2021 в 18:32
В этом то и дело, что вся команда, особенно уже в этом календарном году, как импотентная к футболу стала. Видимо нет там лидера раздевалки, каким был Джеррард, не важно что тренер не справляется, такой бы игрок просто заставил выгрызать хотя бы ничью в каждом матче.
+1
0
Кот2021 (Николаев)
07.03.2021 в 18:44
Новый заголовок статьи прикольный.
Ответить
0
0
Кот2021 (Николаев)
07.03.2021 в 18:03
Это залёт! Ну понятно спад, травмы, плотный график матчей, но дома проиграть при такой плохой домашней серии Фулхему - это предел. Что дальше - борьба с тем же Фулхемом возле зоны вылета? Вообще не понимаю что случилось.
Ответить
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.03.2021 в 17:58
Із топ клубів зараз Ліверпуль найбільш кризисний. Шоста поспіль поразка вдома в чемпіонаті. Навіть Барса з її 2:8 від Баварії та 1:4 від ПСЖ ( про 0:4 від Лівера також легендарно) може розслабитися...
Ответить
+1
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
07.03.2021 в 18:14
брысь отсюда, жЫвотное.
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...