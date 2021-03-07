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Зинченко в старте на дерби против Ман Юнайтед

Англия
(2 голосов)

Команды объявили составы на игру

Зинченко в старте на дерби против Ман Юнайтед

Інстаграм @zinchenko_96

Новина українською

В рамках 27-го тура АПЛ "Этихад" встретятся в дерби "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". В стартовом составе хозяев на левом фланге защиты появится Александр Зинченко. В общем, основной состав "горожан" будет выглядеть так:

Эдерсон - Канселу, Диаш, Стоунс, Зинченко - Родри, Гюндоган, Де Брюйне - Марез, Жезус, Стерлинг.

"Красные дьяволы" начнут поединок в следующем составе:

Хендерсон - Ван Биссака, Линдельоф, Магуайр, Шоу - Мактоминей, Фред - Джеймс, Фернандес, Рашфорд - Марсьяль.

Матч между командами начнется в 18:30. Текстовую трансляцию вы можете посмотреть здесь.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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