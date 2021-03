Зинченко в старте на дерби против Ман Юнайтед

В рамках 27-го тура АПЛ "Этихад" встретятся в дерби "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". В стартовом составе хозяев на левом фланге защиты появится Александр Зинченко. В общем, основной состав "горожан" будет выглядеть так:

Эдерсон - Канселу, Диаш, Стоунс, Зинченко - Родри, Гюндоган, Де Брюйне - Марез, Жезус, Стерлинг.

Your derby day line-up! ???? XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Mahrez, Sterling, Jesus SUBS | Steffen, Walker, Aguero, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Fernandinho, Foden ⚽️ @HaysWorldwide ???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/WoCMpCLUdu

"Красные дьяволы" начнут поединок в следующем составе:

Хендерсон - Ван Биссака, Линдельоф, Магуайр, Шоу - Мактоминей, Фред - Джеймс, Фернандес, Рашфорд - Марсьяль.

