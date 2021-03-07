Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко в старте на дерби против Ман Юнайтед
Команды объявили составы на игру
Інстаграм @zinchenko_96
В рамках 27-го тура АПЛ "Этихад" встретятся в дерби "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". В стартовом составе хозяев на левом фланге защиты появится Александр Зинченко. В общем, основной состав "горожан" будет выглядеть так:
Эдерсон - Канселу, Диаш, Стоунс, Зинченко - Родри, Гюндоган, Де Брюйне - Марез, Жезус, Стерлинг.
Your derby day line-up! ????— Manchester City (@ManCity) March 7, 2021
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Mahrez, Sterling, Jesus
SUBS | Steffen, Walker, Aguero, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Fernandinho, Foden
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/WoCMpCLUdu
"Красные дьяволы" начнут поединок в следующем составе:
Хендерсон - Ван Биссака, Линдельоф, Магуайр, Шоу - Мактоминей, Фред - Джеймс, Фернандес, Рашфорд - Марсьяль.
The 185th Manchester derby: coming ????— Manchester United (@ManUtd) March 7, 2021
In the red corner... ????#MUFC #MCIMUN
Матч между командами начнется в 18:30. Текстовую трансляцию вы можете посмотреть
Популярное сейчас
- Динамо - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Антигерой футбольного дня. Арбитр УПЛ
- Рядовое дерби с незаурядным скандалом. ФОТО репортаж с матча Олимпик - Шахтер
- Манчестер Сити можно вручать золото, Челси подвинул Вест Хэм. Таблица АПЛ 2020/21
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО