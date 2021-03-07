Ливерпуль потерпел шестое домашнее поражение подряд

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома проиграл "Фулхэму" со счетом 0:1.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа шестой раз проиграли на домашней арене - "Энфилде" и обновили свой клубный антирекорд. До матча с "дачниками" мерсисадйцы потерпели поражения от "Бернли" - 0:1, от "Брайтона" - 0:1, от "Манчестер Сити" - 1:4, от "Эвертона" - 0:2, а также уступили лондонскому "Челси" 0:1.

Примечательно, что "Ливерпуль" не может одержать победу на домашнем стадионе уже восемь матчей подряд, до шести поражений к ряду "красные" дважды сыграли вничью - последний раз "Ливерпуль" побеждал на "Энфилде" еще 16-го декабря прошлого года (в матче против "Тоттенхэма").