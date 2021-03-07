  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль потерпел шестое домашнее поражение подряд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль потерпел шестое домашнее поражение подряд

Англия
(2 голосов)

"Красные" обновили клубный антирекорд

Ливерпуль потерпел шестое домашнее поражение подряд

Faisal HQ / Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома проиграл "Фулхэму" со счетом 0:1.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа шестой раз проиграли на домашней арене - "Энфилде" и обновили свой клубный антирекорд. До матча с "дачниками" мерсисадйцы потерпели поражения от "Бернли" - 0:1, от "Брайтона" - 0:1, от "Манчестер Сити" - 1:4, от "Эвертона" - 0:2, а также уступили лондонскому "Челси" 0:1.

Примечательно, что "Ливерпуль" не может одержать победу на домашнем стадионе уже восемь матчей подряд, до шести поражений к ряду "красные" дважды сыграли вничью - последний раз "Ливерпуль" побеждал на "Энфилде" еще 16-го декабря прошлого года (в матче против "Тоттенхэма").

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энфилд Роуд Ливерпуль
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
07.03.2021 в 18:48
Вони, що знущаються? Чи хтось з босів Лівера поставив на 6 підряд домашніх поразок? Там коефіцієнт певно був від 3-х до 4-х тисяч. Коли вже Ліверпуль повернеться? Без ван Дейка щось зовсім Ліверпуль ослабів.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...