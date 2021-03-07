Клопп: Мои игроки все еще на высоком уровне, однако сейчас они это не могут показать

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды против "Фулхэма" в 27-м туре чемпионата Англии:

" "Фулхэм" создал нам проблемы - это очевидно. Они в хорошем тонусе, они хорошая команда. Мы все согласны, что такая команда должна оставаться в Премьер-лиге.

Были моменты, когда мы могли иметь большее влияние на игру. Пропущенный гол до перерыва стал тяжелым ударом. Мы пытались среагировать, и ребята это показали. В конце концов, мы не забиваем голов, и это большая проблема.

В этом сезоне мы так и не смогли набрать нужную форму. Ребята все еще высокого уровня, но на данный момент не могут это показать. Было бы классно узнать, как мы можем изменить это за одну ночь.

Мне не нужно стоять здесь и говорить, что мы боремся за то или другое", - сказал Клопп.