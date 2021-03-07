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Ман Сити - Ман Юнайтед 0:2. Все победители так похожи, а каждый проигравший несчастен по-своему
И магия Зинченко не помогла - последний раз "горожане" проигрывали с украинцем в составе еще в июле прошлого года
Фото - skysports, автор невідомий
АПЛ. 27-й тур
Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Фернандеш 2 (пен.), Шоу 50
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 3. Диаш, 5. Стоунз, 27. Канселу (Уолкер 65), 7. Стерлинг, 11. Зинченко, 16. Родри, 17. де Брюйне, 8. Гюндоган, 9. Жезус (Фоден 70), 26. Марез.
Манчестер Юнайтед: 26. Хендерсон, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 18. Фернандеш, 21. Джеймс, 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 17. Фред, 9. Марсьяль (Матич 88), 10. Рашфорд (Гринвуд 73).
Предупреждения: Магуайр 32, Шоу 58, Хендерсон 60
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