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Рекорд пал. Ман Сити прервал 21-матчевую выигрышную серию
Интрига в чемпионате возвращается?
Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
Последний раз перед этой встречей "горожане" не побеждали еще в середине декабря против "Вест Брома". Тогда аутсайдер АПЛ отобрал очки у хозяев "Этихада".
Также была прервана еще одна серия "МС". Последний раз они проигрывали 28 матчей назад - против "Тоттенхэма". С тех пор команда провела 3,5 месяца без поражений.
А вот в красном Манчестере сразу двойной праздник. Кроме победы в дерби, "красные дьяволы" продлили беспроигрышную выездную серию в чемпионате до 22 матчей.
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