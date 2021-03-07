Рекорд пал. Ман Сити прервал 21-матчевую выигрышную серию

"Манчестер Сити" потерпел домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2 в матче 27-го тура АПЛ. Таким образом, подопечные Гвардиолы прервали 21-матчевую выигрышную серию. До рекорда уэльского клуба "Нью-Сейнтс" не хватило еще шесть побед.

Последний раз перед этой встречей "горожане" не побеждали еще в середине декабря против "Вест Брома". Тогда аутсайдер АПЛ отобрал очки у хозяев "Этихада".

Также была прервана еще одна серия "МС". Последний раз они проигрывали 28 матчей назад - против "Тоттенхэма". С тех пор команда провела 3,5 месяца без поражений.

А вот в красном Манчестере сразу двойной праздник. Кроме победы в дерби, "красные дьяволы" продлили беспроигрышную выездную серию в чемпионате до 22 матчей.