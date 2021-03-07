Зинченко получил одну из худших оценок в матче против Ман Юнайтед среди игроков основы

"Ман Сити" прервал свою 21-матчевую выигрышную серию , потерпев поражение от "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии. На левом фланге защиты в составе "горожан" весь матч провел украинец Александр Зинченко.

За 90 минут он по одному разу пробил по воротам, выиграл борьбу и отобрал мяч. На его счету 89 с 97 точных передач (92%). Украинец больше всех на поле владел круглым снарядом - 116 касаний (9,3%). Однако портал WhoScored оценил действия Александра в 6,52 - четвертый самый низкий балл среди игроков основы с обеих команд.

Этот поединок стал для Зинченко 13-м в текущем розыгрыше АПЛ. В целом он довел количество проведенных минут на поле в этом чемпионате до тысячи.