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Зинченко получил одну из худших оценок в матче против Ман Юнайтед среди игроков основы
Цифры могут лгать
За 90 минут он по одному разу пробил по воротам, выиграл борьбу и отобрал мяч. На его счету 89 с 97 точных передач (92%). Украинец больше всех на поле владел круглым снарядом - 116 касаний (9,3%). Однако портал WhoScored оценил действия Александра в 6,52 - четвертый самый низкий балл среди игроков основы с обеих команд.
Этот поединок стал для Зинченко 13-м в текущем розыгрыше АПЛ. В целом он довел количество проведенных минут на поле в этом чемпионате до тысячи.
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