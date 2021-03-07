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Зинченко получил одну из худших оценок в матче против Ман Юнайтед среди игроков основы

Англия
(1 голосов)

Цифры могут лгать

Зинченко получил одну из худших оценок в матче против Ман Юнайтед среди игроков основы

Новина українською

"Ман Сити" прервал свою 21-матчевую выигрышную серию, потерпев поражение от "Манчестер Юнайтед" в рамках чемпионата Англии. На левом фланге защиты в составе "горожан" весь матч провел украинец Александр Зинченко.

За 90 минут он по одному разу пробил по воротам, выиграл борьбу и отобрал мяч. На его счету 89 с 97 точных передач (92%). Украинец больше всех на поле владел круглым снарядом - 116 касаний (9,3%). Однако портал WhoScored оценил действия Александра в 6,52 - четвертый самый низкий балл среди игроков основы с обеих команд.

Этот поединок стал для Зинченко 13-м в текущем розыгрыше АПЛ. В целом он довел количество проведенных минут на поле в этом чемпионате до тысячи.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (4)
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avangardo (Lviv)
07.03.2021 в 21:25
Якось неправильно вони рахують ККД, по грі Зінченко явно не був слабкою ланкою
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+2
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
07.03.2021 в 21:15
Почали шукати винних? Точно не Зіна, не погано грав. Фіг простиш як там оцінки виставляють і за які критерії... Іноді за посередні матчі високі оцінки мав!
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+4
0
demiurg (Одесса)
07.03.2021 в 21:14
Зинченко был одним из лучших в команде. Закрыл свой фланг, мяч не терял, активно продвигал его нападникам, все время двигался. Очень странная оценка.
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+3
-1
shat (киев)
07.03.2021 в 21:02
Зинченко отыграл отлично , худшие были почти вся оборона и нападение , прос..ли столько моментов , там Беседин бы даже парочку забил
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+5
0


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