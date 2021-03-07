  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Мы будем в новостях, потому что проиграли. Но новость - это 21 победа подряд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Мы будем в новостях, потому что проиграли. Но новость - это 21 победа подряд

Англия
(1 голосов)

Испанец не полностью доволен своими подопечными

Гвардиола: Мы будем в новостях, потому что проиграли. Но новость - это 21 победа подряд

Фейсбук Ман Сіті/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче против "красных дьяволов":

"Это была фантастическая игра. "Юнайтед" невероятно высоко прессингует, и они очень быстры на контратаках. Мы играли хорошо. К сожалению, мы не смогли реализовать свои моменты, наши нападающие сыграли плохо, поэтому поздравляем "Юнайтед".

Мы будем в новостях, потому что проиграли. Но новость - это 21 победа подряд. Нам еще нужно 30 очков, и нам придется начинать побеждать снова.

Это футбол. Иногда такое случается. Против "Вест Хэма" мы сыграли намного, намного хуже, чем сегодня. Против "Вест Хэм" мы не заслуживали победы, и, возможно, сегодня мы не заслужили проигрыша.

Это всегда повторяется. Мы побеждаем в игре, а затем переходим к следующей. Здесь то же самое. Здесь мы проиграем, поэтому переходим к следующей. Это урок. Даже при 0:2 мы сыграли очень хорошо. Впереди еще 10 матчей", - сказал испанец.

Читайте такжеРекорд пал. Ман Сити прервал 21-матчевую выигрышную серию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...