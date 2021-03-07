Гвардиола: Мы будем в новостях, потому что проиграли. Но новость - это 21 победа подряд

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче против "красных дьяволов":

"Это была фантастическая игра. "Юнайтед" невероятно высоко прессингует, и они очень быстры на контратаках. Мы играли хорошо. К сожалению, мы не смогли реализовать свои моменты, наши нападающие сыграли плохо, поэтому поздравляем "Юнайтед".

Мы будем в новостях, потому что проиграли. Но новость - это 21 победа подряд. Нам еще нужно 30 очков, и нам придется начинать побеждать снова.

Это футбол. Иногда такое случается. Против "Вест Хэма" мы сыграли намного, намного хуже, чем сегодня. Против "Вест Хэм" мы не заслуживали победы, и, возможно, сегодня мы не заслужили проигрыша.

Это всегда повторяется. Мы побеждаем в игре, а затем переходим к следующей. Здесь то же самое. Здесь мы проиграем, поэтому переходим к следующей. Это урок. Даже при 0:2 мы сыграли очень хорошо. Впереди еще 10 матчей", - сказал испанец.