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И снова пенальти. Ман Сити - Ман Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(2 голосов)

Сульшер в очередной раз сильнее Гвардиолы

И снова пенальти. Ман Сити - Ман Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед/Автор невідомий

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Вашему вниманию представляем обзор Манчестерского дерби, которое происходило в рамках 27-го тура АПЛ. "Юнайтед" начал сразу с наступления: на первой минуте Жезус сфолил в своей штрафной площадке и "привез" пенальти. Фернандеш не ошибся - 16-й гол в АПЛ для португальца в этом сезоне. Удвоил преимущество “красных дьяволов” Люк Шоу в начале второго тайма.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (0:1)

Голы: Бруно Фернандеш 2 пен. - Люк Шоу 50

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
07.03.2021 в 22:52
Зина как талисман в этот раз не сработал.
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Кот2021 (Николаев)
07.03.2021 в 22:39
Блин, чё Марсиаль такие моменты не забивает? Л. Шоу нужно вместо него в нападение ставить)))
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