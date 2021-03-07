И снова пенальти. Ман Сити - Ман Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем обзор Манчестерского дерби, которое происходило в рамках 27-го тура АПЛ. "Юнайтед" начал сразу с наступления: на первой минуте Жезус сфолил в своей штрафной площадке и "привез" пенальти. Фернандеш не ошибся - 16-й гол в АПЛ для португальца в этом сезоне. Удвоил преимущество “красных дьяволов” Люк Шоу в начале второго тайма.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (0:1)

Голы: Бруно Фернандеш 2 пен. - Люк Шоу 50