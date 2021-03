АПЛ. Тоттенхэм - Кристал Пэлас 4:1. Кейн и Бэйл делают результат

Английская Премьер Лига, 27-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стейдиум" (Лондон)

Этот матч стал настоящим бенефисом Кейна, который установил или повторил несколько рекордов. Также отметим возвращение дублем того самого Бейла, на счету которого уже 10 голов в этом сезоне.

Команды начали игру более-менее ровно, осторожно атакуя. К первому взятию ворот в поединке привела ошибка капитана гостей Миливоевича. Благодаря прессингу "шпоры" забрали у него мяч, который дошел до Кейна. Англичанин протянул круглый снаряд и отдал поперек поля на Бэйла, которому не оставалось ничего, кроме того, чтобы попасть в пустые ворота (запоминаем: первое результативное действие от Гарри). Под занавес первого тайма Бентеке восстановил паритет точным попаданием головой - пятый гол для него в сезоне. Отметим, что ассист отдал виновник первого взятия ворот Лука Миливоевич.

После перерыва подопечные Жозе Моуриньо сразу включились в игру и быстро забили дважды. Сначала Кейн (второе от Гарри) вновь отдал пас на Бейла, а тот головой перевел круглый снаряд в сетку ворот. А потом и сам англичанин (третье от Гарри) роскошным дальним ударом заставил паучка собирать свои вещи и выселяться из девятки на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Через несколько мгновений Заха, который вышел на замену, мог уменьшить разрыв в счете, но попал в штангу. А вот уже на 76-й минуте произошло историческое событие. Сон отдал голевую на Кейна, и тот попал в пустые ворота (четвертое от Гарри). Гол, когда кореец ассистирует англичанину, или наоборот, стал уже 14-м в этом сезоне. Эта двойка побила рекорд Ширрера-Саттона, который держался 26 лет. Отметим еще, что десятка "шпор" стала первым футболистом за 23 года, который сумел оформить 2+ ассиста и 2+ гола в одном матче АПЛ со времен Юргена Клинсманна.

14 - Harry Kane and Son Heung-Min have now assisted one another for 14 Premier League goals this season, breaking Alan Shearer and Chris Sutton's all-time record of 13 set in 1994-95 for Blackburn. Telepathy. pic.twitter.com/rewuUwCxPG