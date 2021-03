Сон и Кейн установили рекорд АПЛ, ассистировав друг другу 14 раз

В матче 27-го тура АПЛ "Тоттенхэм" разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 4:1.

На 76-й минуте встречи форвард "шпор" Гарри Кейн отметился забитым мячем, после передачи нападающего Сон Хин Мина. Это 14-й раз в текущей кампании чемпионата Англии, когда Сон и Кейн ассистировали друг другу.

Таким образом, форварды "Тоттенхэма" установили рекорд АПЛ. До этого лучший показатель был у нападающих "Блэкберна" в сезоне 1994/1995 - Алана Ширера и Криса Саттона.

14 - Harry Kane and Son Heung-Min have now assisted one another for 14 Premier League goals this season, breaking Alan Shearer and Chris Sutton's all-time record of 13 set in 1994-95 for Blackburn. Telepathy. pic.twitter.com/rewuUwCxPG