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Юрген, сколько можно? Ливерпуль - Фулхэм 0:1. Видео обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Фулхэм, чемпионат Англии, 7 марта 2021

Юрген, сколько можно? Ливерпуль - Фулхэм 0:1. Видео обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Фулхэм, которые встречались в 27-м туре английской Премьер-лиги. В первом тайме дачники, которые идут в зоне вылета, даже атаковали лучше действующего чемпиона. В конце концов, перед самым перерывом Фулхэм открыл счет усилиями Лемины. После перерыва мерсисайдцы наседали, но пробить экс-голкипера Реала Ареоля, которому помогал каркас ворот, так и не смогли. Это уже шестое подряд поражение Ливерпуля на своем поле, в целом команда Клоппа не может победить на Энфилде восемь матчей к ряду.

Английская Премьер-лига. 27-й тур
Ливерпуль - Фулхэм 0:1
Гол: Лемин 45

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В статье: Фулхэм (Лондон) Ливерпуль Марио Лемина
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