Юрген, сколько можно? Ливерпуль - Фулхэм 0:1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Фулхэм, которые встречались в 27-м туре английской Премьер-лиги. В первом тайме дачники, которые идут в зоне вылета, даже атаковали лучше действующего чемпиона. В конце концов, перед самым перерывом Фулхэм открыл счет усилиями Лемины. После перерыва мерсисайдцы наседали, но пробить экс-голкипера Реала Ареоля, которому помогал каркас ворот, так и не смогли. Это уже шестое подряд поражение Ливерпуля на своем поле, в целом команда Клоппа не может победить на Энфилде восемь матчей к ряду.

Английская Премьер-лига. 27-й тур

Ливерпуль - Фулхэм 0:1

Гол: Лемин 45