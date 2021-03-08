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Манчестерский гик: Сульшер выиграл с Юнайтед все 3 матча на Этихаде – это рекорд для красных дьяволов
Норвежец знает, как обыгрывать Пепа у него дома
Фото: Man United / Автор – неизвестен
Вчера, 7 марта, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" (2:0) в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Голы забивали Бруну Фернандеш (с пенальти) и Люк Шоу.
Для менеджера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера – это третий матч с "горожанами" в гостях. Во всех трех поединках специалист и его команда побеждали.
"МЮ" обыграл "горожан" на "Этихаде" 7 декабря 2019 года (2:1) и 29 января 2020-го (1:0). Портал Swuawka сообщает, что ни одному менеджеру "Юнайтед" до Сульшера не удавалось трижды подряд отмечать успех в манчестерском дерби.
City 1-2 United— Squawka Football (@Squawka) March 7, 2021
City 0-1 United
City 0-2 United
Ole Gunnar Solskjær is the first manager in Man Utd's history to win his first three Manchester derbies away from home.
Class dismissed. ???????? pic.twitter.com/bUncvU1giD
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