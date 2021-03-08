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Манчестерский гик: Сульшер выиграл с Юнайтед все 3 матча на Этихаде – это рекорд для красных дьяволов

Англия
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Манчестерский гик: Сульшер выиграл с Юнайтед все 3 матча на Этихаде – это рекорд для красных дьяволов

Фото: Man United / Автор – неизвестен

Новина українською

Вчера, 7 марта, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" (2:0) в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Голы забивали Бруну Фернандеш (с пенальти) и Люк Шоу.

Для менеджера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера – это третий матч с "горожанами" в гостях. Во всех трех поединках специалист и его команда побеждали.

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"МЮ" обыграл "горожан" на "Этихаде" 7 декабря 2019 года (2:1) и 29 января 2020-го (1:0). Портал Swuawka сообщает, что ни одному менеджеру "Юнайтед" до Сульшера не удавалось трижды подряд отмечать успех в манчестерском дерби.

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В статье: Хосеп Гвардиола Оле Гуннар Сульшер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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