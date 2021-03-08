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Зинченко – о поражении Манчестер Сити: Гвардиола подскажет нам, где мы ошиблись
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Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал поражение своей команды в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:2).
"Я думаю, что проиграли из-за неудачного старта матча. Пропустить гол на первых минутах – это тяжело, перевернуть затем ситуацию, но даже в таких условиях мы выглядели лучше оппонента. Мы контролировали игру, создавали моменты, однако не реализовали их. В таких поединках важно забивать голы, иначе не победить".
"Юнайтед" – одна из лучших команд в мире, у них отличная оборона и футболисты "Сити" знали об этом. Нам стоит извлечь из этого проигрыша урок. Менеджер подскажет нам, где мы ошиблись, и мы вернемся сильнее".
"Повторюсь, мы создали достаточно шансов, чтобы забить. Мы все живые и делаем ошибки. Напомню, что "Сити" ведет борьбу во всех турнирах, в которых принимает участие. Это поражение может стать сигналом для нас".
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