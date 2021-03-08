Погба: Мое будущее под большим вопросом

Французский полузащитник Поль Погба в размышлениях относительно места продолжения карьеры.

По информации издания Sky Sport, хавбек "Манчестер Юнайтед" может сменить клубную прописку:

"Мое будущее? Время покажет. Мы все еще находимся на этом большом вопросительном знаке. Я в Манчестере. Мне весело с моими товарищами по команде. Я хочу всегда выигрывать матчи. Я всегда буду показывать все, на что способен, когда я на поле".

В нынешнем сезоне Погба принял участие в 19 матчах АПЛ, в которых забил 3 гола.