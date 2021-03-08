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Погба: Мое будущее под большим вопросом

Англия
(1 голосов)

Но пока игрок сосредоточен на матчах в МЮ

Погба: Мое будущее под большим вопросом

Новина українською

Французский полузащитник Поль Погба в размышлениях относительно места продолжения карьеры.

По информации издания Sky Sport, хавбек "Манчестер Юнайтед" может сменить клубную прописку:

"Мое будущее? Время покажет. Мы все еще находимся на этом большом вопросительном знаке. Я в Манчестере. Мне весело с моими товарищами по команде. Я хочу всегда выигрывать матчи. Я всегда буду показывать все, на что способен, когда я на поле".

В нынешнем сезоне Погба принял участие в 19 матчах АПЛ, в которых забил 3 гола.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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мы за динамо (киев)
08.03.2021 в 16:31
роздумами над своїм місцем він вже дістав. поки мю бьється в кожному матчі цей гі@нюк рубероїдом торгує.
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