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Погба: Мое будущее под большим вопросом
Но пока игрок сосредоточен на матчах в МЮ
Французский полузащитник Поль Погба в размышлениях относительно места продолжения карьеры.
По информации издания Sky Sport, хавбек "Манчестер Юнайтед" может сменить клубную прописку:
"Мое будущее? Время покажет. Мы все еще находимся на этом большом вопросительном знаке. Я в Манчестере. Мне весело с моими товарищами по команде. Я хочу всегда выигрывать матчи. Я всегда буду показывать все, на что способен, когда я на поле".
В нынешнем сезоне Погба принял участие в 19 матчах АПЛ, в которых забил 3 гола.
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