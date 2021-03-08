Лидер Брайтона выбыл до конца сезона

Защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти выбыл до конца этого сезона из-за разрыва подколенного сухожилия. На выходных ему сделали операцию, сообщает The Аthletic.

20-летний защитник "чаек" вне игры с середины декабря. Вмешательство прошло успешно и Лэмпти может вернуться к тренировкам еще до окончания чемпионата в АПЛ, однако этого недостаточно, чтобы набрать форму и помочь "Брайтону".

Лэмпти перешел к "чайкам" с "Челси" в начале 2020 года, а недавно подписал новый контракт на 4,5 года - до лета 2025.

Сложную травму Тарик получил во втором тайме матча с "Фулхэмом" (0:0).

Сейчас "Брайтон" занимает 17 позицию из 20 команд.