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Лидер Брайтона выбыл до конца сезона
Только что сделали операцию
The Athletic
Защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти выбыл до конца этого сезона из-за разрыва подколенного сухожилия. На выходных ему сделали операцию, сообщает The Аthletic.
20-летний защитник "чаек" вне игры с середины декабря. Вмешательство прошло успешно и Лэмпти может вернуться к тренировкам еще до окончания чемпионата в АПЛ, однако этого недостаточно, чтобы набрать форму и помочь "Брайтону".
Лэмпти перешел к "чайкам" с "Челси" в начале 2020 года, а недавно подписал новый контракт на 4,5 года - до лета 2025.
Сложную травму Тарик получил во втором тайме матча с "Фулхэмом" (0:0).
Сейчас "Брайтон" занимает 17 позицию из 20 команд.
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