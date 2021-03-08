АПЛ. Челси – Эвертон 2:0. Лондонцы закрепляются в топ-4

Английская Премьер-Лига, 28-й тур

8 марта, "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

"Челси" – "Эвертон" 2:0

Голы: Годфри (31, автогол), Жоржиньо (65, пен)

"Челси": Менди – Зума, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Ковачич (Канте, 80), Жоржиньо, Джеймс – Хавертц, Хадсон-Одои (Маунт, 66), Вернер (Пулишич, 90)

"Эвертон": Пикфорд – Годфри, Кин, Холгейт – Динь, Гомеш (Бернард, 76), Аллан, Ивоби (Дэвис, 56) – Сигурдссон (Кинг, 70) – Ришарлисон, Калверт-Льюин

Предупреждения: Холгейт (17), Динь (50), Дэвис (90)

Томас Тухель применил серьёзную ротацию, сделав сразу 5 замен в сравнении с матчем прошлого тура против "Ливерпуля" (0:1). Свои шансы получили Зума и Алонсо, Ковачич вернулся в старт, составив дуэт плеймейкеров вместе с Жоржиньо, а впереди появились Хадсон-Одои и Хавертц. Для Кая это лишь второй выход с первых минут при новом наставнике. Анчелотти в свою очередь решил отзеркалить схему соперника, также выйдя в 3 центрбека. Ивоби сыграл правого латераля, а центре поля вышли Гомеш и Аллан – работяга Дукуре по неизвестным причинам оказался вне заявки.

"Челси" ожидаемо тотально владел мячом с дебюта встречи, но до опасных моментов в первые полчаса не доходило. "Ириски" полностью перекрыли Жоржиньо и Ковачича, заставив соперника доставлять мяч вперёд иными путями. В итоге роль теневого героя взял на себя Маркос Алонсо. На 31-й минуте Хадсон-Одои на дриблинге собрал вокруг себя Гомеша и правого центрбека Холгейта. Выманив Холгейта, Каллум тут же отпасовал в образовавшуюся зону на Алонсо. Маркос ворвался в штрафную, прострелил на Хавертца, и после удара немца мяч залетел в ворота с рикошетом от Годфри.

Ещё через пару минут Алонсо вновь ворвался за спину Холгейту, но после идеальной передачи Кристенсена свой выход сам на сам испанец не реализовал. "Эвертон" за весь тайм ответил лишь одним опасным выпадом Ришарлсона, но его нейтрализовал хладнокровный Кристенсен. Главного голеадора "ирисок" Калверта-Льюина в свою очередь персональной опекой выключил из игры Зума.

Во второй половине Анчелотти наконец предложил агрессивный прессинг, а спустя 10 минут перешёл на схему с 4 защитниками, выпустив Дэвиса вместо Ивоби, место которого справа в защите занял многострадальный Холгейт. Высокое давление "ирисок" сыграло лишь на руку хозяевам – быстроногий Вернер в компании Хавертца раз за разом находили бреши в защите соперника. Сначала Кай забил после классного открывания в штрафной, но мяч был справедливо отменён из-за игры рукой. На 65-й Хавертц выбежал сам на сам после длинной передачи Ковачича, но был сбит Пикфордом. 11-метровый приговор уверенно реализовал Жоржиньо.

На заключительный отрезок матча Анчелотти откровенно пошёл ва-банк, выпустив ещё одного форварда в лице Кинга. Натиск "ирисок" ничего, кроме проблем в обороне, не принёс. Два стопроцентных момента имел Вернер, но умудрился их запороть. Возможно, немцу пора обратиться к экзорцисту, чтобы тот изгнал из него дух Фернандо Торреса. Ещё два момента были у свежевышедшего Канте, но и француз своими шансами не воспользовался. В итоге закономерная победа хозяев 2:0.

"Челси" заслуженно закрепился в топ-4, отбросив конкурента в лобовой встрече. Тухель продолжает грамотно распоряжаться кадрами, находя удачное применение даже Курту Зума и равномерно распределяя нагрузку для всего состава. Кай Хавертц наконец напоминает себя прошлогоднего образца, решив исход сегодняшнего матча. Анчелотти придумал неплохой план нейтрализации дуэта Жоржиньо-Ковачич, но после пропущенного гола "ириски" ничего не смогли показать на поле. Пожалуй, в ЛЧ им пока рановато.