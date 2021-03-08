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Экс-вратарь Манчестер Юнайтед обозвал Диего Косту "мелкой грязной крысой"
Приравнял с Луисом Суаресом
Ютуб Бена Фостера
Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер, который сейчас выступает за Уотфорд, высказался о футболистах, против которых ему меньше нравилось играть.
Диего Коста. Это просто мелкая грязная крыса. Он рычал, царапался, ни на секунду не оставлял тебя в покое, не давал передохнуть.
И Луис Суарес тоже был немного похож на него. Играть против него было просто ужасно: он толкал, царапался, делал все, что угодно.
Но это настоящие победители, я таких игроков люблю. Такие футболисты в команде нужны, такие звери, - сказал Фостер в своем Ютубе.
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