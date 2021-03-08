Экс-вратарь Манчестер Юнайтед обозвал Диего Косту "мелкой грязной крысой"

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер, который сейчас выступает за Уотфорд, высказался о футболистах, против которых ему меньше нравилось играть.

Диего Коста. Это просто мелкая грязная крыса. Он рычал, царапался, ни на секунду не оставлял тебя в покое, не давал передохнуть.

И Луис Суарес тоже был немного похож на него. Играть против него было просто ужасно: он толкал, царапался, делал все, что угодно.

Но это настоящие победители, я таких игроков люблю. Такие футболисты в команде нужны, такие звери, - сказал Фостер в своем Ютубе.