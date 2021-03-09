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Самые результативные защитники АПЛ - к ним присоединился игрок Вест Хэм

Англия
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Самые результативные защитники АПЛ - к ним присоединился игрок Вест Хэм

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Ни один защитник Английской Премьер-лиги не забил больше голов во всех соревнованиях в этом сезоне, чем Крейг Доусон с "Вест Хэм" - 4 гола.

Столько же забивали Майкл Кин, Курт Зума и Джон Стоунз.

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В статье: Крэйг Доусон Вест Хэм (Лондон)
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