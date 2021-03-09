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Очередной успех Тухеля на Туманном Альбионе. Челси – Эвертон 2:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

"Синие" с Томасом еще не проигрывали

Очередной успех Тухеля на Туманном Альбионе. Челси – Эвертон 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Chelsea / Автор – неизвестен

Новина українською

Без больших проблем и даже усилий "пенсионеры" одолели "ирисок" на "Стэмфорд Бридж". Данная победа важна для "Челси", так как был обыгран непосредственно один из главных оппонентов в борьбе за попадание в ТОП-4. Приятно удивил фанатов "синих" Кай Хавертц – именно немецкий вундеркинд обеспечил результат своему коллективу.

Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Эвертоном".

Лондон. "Стэмфорд Бридж".

"Челси" – "Эвертон" 2:0

Голы: Годфри (31, автогол), Жоржиньо (65, с пенальти)

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон)
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