Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очередной успех Тухеля на Туманном Альбионе. Челси – Эвертон 2:0. Обзор матча и видео голов
"Синие" с Томасом еще не проигрывали
Фото: Chelsea / Автор – неизвестен
Без больших проблем и даже усилий "пенсионеры" одолели "ирисок" на "Стэмфорд Бридж". Данная победа важна для "Челси", так как был обыгран непосредственно один из главных оппонентов в борьбе за попадание в ТОП-4. Приятно удивил фанатов "синих" Кай Хавертц – именно немецкий вундеркинд обеспечил результат своему коллективу.
Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Эвертоном".
Лондон. "Стэмфорд Бридж".
Голы: Годфри (31, автогол), Жоржиньо (65, с пенальти)
Популярное сейчас
- Умер легендарный футболист Карпат
- Клубам в Лиге чемпионов запретят трансферы между собой
- Серия А. Интер - Аталанта 1:0. Чемпионская победа
- Зинченко не приедет? Гвардиола не хочет отпускать игроков в сборные
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули