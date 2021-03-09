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"Ты долго будешь играть слева? Ты не понимаешь?" Как Тухель наставлял Вернера в матче с Эвертоном
Сначала Лэмпард критикует, теперь Томас…
Фото: Mirror Football / Автор – неизвестен
Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель остался недоволен действиями форварда "синих" Тимо Вернера в рамках поединка 28-го тура АПЛ с "Эвертоном". Напомним, лондонцы без проблем одолели "ирисок" со счетом 2:0. После одного из эпизодов главный тренер хозяев переключил свой взгляд на Вернера и попытался его вразумить на немецком:
"Тимо, ты долго еще собираешься играть слева? Ты играешь справа. Ты уже 15 минут бегаешь на левом фланге. Ты что, не понимаешь?"
Tuchel schimpft Werner – und wir hören zu! #skyPL #CHEEVE pic.twitter.com/gA8FPH2Dfw— Sky Sport (@SkySportDE) March 8, 2021
После матча в комментарии для BBC Тухель сказал, что крайне доволен выступлением Кая Хавертца и отдачей всех своих футболистов. Отметим, что Томас – первый в истории АПЛ менеджер, команда которого не пропустила ни одного гола в первых пяти домашних встречах.
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