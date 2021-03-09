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Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных

Англия
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А также спаситель Бензема и обновленный Бэйл

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных

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Прошлый уикенд оказался длиннее, чем обычно. К субботе и воскресенью добавился праздничный понедельник. Учитывая традиционные в таких случаях хлопоты, за всем футболом уследить непросто. Мы поможем вам, собрав самые яркие кадры в одном месте

АНГЛИЯ

Осенью "Саутгемптон" даже считался претендентом на место в Лиге Чемпионов. А после победы над "Ливерпулем" как отрезало. Команда Ральфа Хазенхюттля не могла выиграть в АПЛ в девяти матчах подряд. Наконец серию удалось прервать в игре с "Шеффилд Юнайтед" (2:0)

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 1

Джейми Варди не забивает в рамках чемпионата уже в четырех матчах подряд. Впрочем, в составе "Лестера" есть и другие игроки, которые готовы взять на себя ответственность. Победу над "Брайтоном" обеспечил Даниэль Амартей, который забил решающий гол на 87-й минуте. Для ганского полузащитника это лишь второй забитый мяч за пять сезонов выступлений в "Лестере"

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 2

Шестой матч подряд проиграл "Ливерпуль" на легендарном "Энфилде". Юрген Клопп критически необходимо что-то менять

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 3

Не помог даже баннер, который фанаты подняли в воздух с помощью самолета. Надпись утверждала: "В единстве - сила, YNWA (начало легендарной песни "Ты никогда не останешься один")

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 4

На этот раз красных одолел скромный "Фулхэм". Единственный гол забил экс-игрок "Ювентуса" Марио Лемина

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 5

Центральное событие тура - конечно же, дерби Манчестера. Оле-Гунар Сульшер снова доказал, что является неудобным соперником для Хосепа Гвардиолы (+4 =1 -3 в пользу норвежца)

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 6

Результат определил традиционный гол с пенальти от Бруну Фернандеша и результативный удар Люка Шоу

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 7

Спасти серию из 21 победы подряд горожанам не помогла даже "аура" Александра Зинченко, который провел на поле весь матч

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 8

Жозе Моуриньо каким-то образом сумел все-таки вернуть в большой футбол Гарета Бэйла! Валлиец снова опасен как и несколько лет назад, в игре с "Кристал Пэлас" он оформил дубль и отдал результативную передачу на Кейна. С таким Гаретом шпоры снова являются претендентами на зону Лиги Чемпионов

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 9

Джесси Лингард претендует на звание одного из лучших зимних трансферов в АПЛ. В игре с "Лидсом" он забил уже свой четвертый гол за "Вест Хэм", молотобойцы победили 2:0 и не отпустили в отрыв "Челси" в борьбе за четвертое место

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 10

ИТАЛИЯ

В игре с "Лацио" Андреа Пирло оставил Криштиану Роналду в резерве, что позволило выйти на первый план Альваро Морате. Испанец сначала ассистировал Рабио, а затем оформил дубль. "Ювентус" победил 3:1 и закрепился на третьем месте

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 11

Перед встречей с "Шахтером" "Рома" одолела "Дженоа" благодаря голу от защитника Джанлуки Манчини

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 12

"Верона" в текущем сезоне весьма неплохо противостояла грандам, но "Милану" на своем поле уступила. Преимущество россонери эффектно закрепил неосновной левый защитник Диогу Далот, который заменил Тео Эрнандеса

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 13

Примерно так можно представить сценарий матча "Фиорентина" - "Парма". На 90-й минуте "Парма" забивает свой третий мяч, счет становится 3:2, на 90 + 3-й у гостей случается удаление, а на 90 + 4 хозяева спасают ничью благодаря автоголу!

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 14

Алжирец Адам Уна поставил эффектную точку в победе его "Кротоне" над "Торино". Счет 4:2 уже привлекает внимание, но поверьте - видео обзор этого матча стоит особого внимания >>

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 15

После смены тренера "Кальяри" выдал серию уже из трех матчей без поражений. Правда, в игре против "Сампдории" сардинцы были близки к неудаче. Спас команду Раджа Найнгголан, который забил на 90+6-й минуте

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 16

Виктор Осимхен, за которого "Наполи" заплатил 70 млн евро, не забивал голов с начала ноября. Много он пропустил из-за травмы, но наконец готов к игре. В поединке с "Болоньей" он забил решающий второй гол - неаполитанцы победили 3:1

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 17

"Аталанта" могла добавить интриги чемпионской гонке в Италии, но "Интер" прет напролом. Бергамаски уступили, пропустив единственный гол от Милана Шкриньяра

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 18

ИСПАНИЯ

Соперник "Динамо" в Лиге Европы - "Вильярреал" - не может победить в чемпионате Испании уже в восьми подряд матчах. На этот раз Желтую субмарину потопила "Валенсия". При этом летучие мыши свои голы забивали на 86-й и 90 + 1-й минутах. На фото - Гонсало Гедеш наносит решающий удар

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 19

18-летний Мориба забивает дебютный гол за "Барселону" в матче против "Осасуны" с паса Лионеля Месси. Каталонцы в текущем сезоне установили новый рекорд Ла Лиги - в течение чемпионата в их составе забивали сразу трое игроков в возрасте 18 или менее лет - кроме Морибы это еще Педри и Ансуи Фати. "Барса", к слову, вышла на чистое второе место в чемпионате и сократила отставание от "Атлетико"

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 20

Ведь команда Диего Симеоне не смогла выиграть дерби у "Реала", хотя вела с 15-й минуты почти до конца. Счет в игре открыл Луис Суарес

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 21

А спас сливочных от поражения Карим Бензема

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 22

"Бетис" - разыгрался! Севильцы одержали четвертую победу подряд, да еще как! В игре с "Алавесом" проиграли первый тайм 0:2. А вот после перерыва забили трижды, один из голов на счету не увядающего ветерана Хоакина Санчеса, которому в июле исполнится 40

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 23

ГЕРМАНИЯ

Ну и зажгли "Бавария" с "Боруссией" в этот раз. Уже на 9-й минуте Эрлинг Холанд оформил дубль

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 24

Но Роберт Левандовски в оставшееся время, продемонстрировал, кто в доме хозяин! Поляк оформил хет-трик и довел число своих голов в Бундеслиге до 31. "Бавария" же победила 4:2

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 25

"Байеру" в последнее время очки даются с трудом. Но у "Боруссии" ситуация еще тяжелее. Во встрече двух хромающих команд повезло больше фармацевтам, которые победили благодаря голу Патрика Шика

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 26

"Лейпциг" продолжает погоню за "Баварией", держась на расстоянии двух очков. В субботу команда Нагельсманна разгромила "Фрайбург" 0:3

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 27

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер ищет Удачу, которую его команда потеряла в игре с "Хоффенхаймом". Волки нанесли вдвое больше ударов по воротам соперника, но проиграли 1:2 и упустили прекрасную возможность оторваться от "Айнтрахта", который сам ограничился ничьей со "Штутгартом"

Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных - изображение 28

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