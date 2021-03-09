Злой гений Сульшер, уникальная Барса, доминирующий Левандовский. Герои прошлых выходных

Прошлый уикенд оказался длиннее, чем обычно. К субботе и воскресенью добавился праздничный понедельник. Учитывая традиционные в таких случаях хлопоты, за всем футболом уследить непросто. Мы поможем вам, собрав самые яркие кадры в одном месте

АНГЛИЯ

Осенью "Саутгемптон" даже считался претендентом на место в Лиге Чемпионов. А после победы над "Ливерпулем" как отрезало. Команда Ральфа Хазенхюттля не могла выиграть в АПЛ в девяти матчах подряд. Наконец серию удалось прервать в игре с "Шеффилд Юнайтед" (2:0)

Джейми Варди не забивает в рамках чемпионата уже в четырех матчах подряд. Впрочем, в составе "Лестера" есть и другие игроки, которые готовы взять на себя ответственность. Победу над "Брайтоном" обеспечил Даниэль Амартей, который забил решающий гол на 87-й минуте. Для ганского полузащитника это лишь второй забитый мяч за пять сезонов выступлений в "Лестере"

Шестой матч подряд проиграл "Ливерпуль" на легендарном "Энфилде". Юрген Клопп критически необходимо что-то менять

Не помог даже баннер, который фанаты подняли в воздух с помощью самолета. Надпись утверждала: "В единстве - сила, YNWA (начало легендарной песни "Ты никогда не останешься один")

На этот раз красных одолел скромный "Фулхэм". Единственный гол забил экс-игрок "Ювентуса" Марио Лемина

Центральное событие тура - конечно же, дерби Манчестера. Оле-Гунар Сульшер снова доказал, что является неудобным соперником для Хосепа Гвардиолы (+4 =1 -3 в пользу норвежца)

Результат определил традиционный гол с пенальти от Бруну Фернандеша и результативный удар Люка Шоу

Спасти серию из 21 победы подряд горожанам не помогла даже "аура" Александра Зинченко, который провел на поле весь матч

Жозе Моуриньо каким-то образом сумел все-таки вернуть в большой футбол Гарета Бэйла! Валлиец снова опасен как и несколько лет назад, в игре с "Кристал Пэлас" он оформил дубль и отдал результативную передачу на Кейна. С таким Гаретом шпоры снова являются претендентами на зону Лиги Чемпионов

Джесси Лингард претендует на звание одного из лучших зимних трансферов в АПЛ. В игре с "Лидсом" он забил уже свой четвертый гол за "Вест Хэм", молотобойцы победили 2:0 и не отпустили в отрыв "Челси" в борьбе за четвертое место

ИТАЛИЯ

В игре с "Лацио" Андреа Пирло оставил Криштиану Роналду в резерве, что позволило выйти на первый план Альваро Морате. Испанец сначала ассистировал Рабио, а затем оформил дубль. "Ювентус" победил 3:1 и закрепился на третьем месте

Перед встречей с "Шахтером" "Рома" одолела "Дженоа" благодаря голу от защитника Джанлуки Манчини

"Верона" в текущем сезоне весьма неплохо противостояла грандам, но "Милану" на своем поле уступила. Преимущество россонери эффектно закрепил неосновной левый защитник Диогу Далот, который заменил Тео Эрнандеса

Примерно так можно представить сценарий матча "Фиорентина" - "Парма". На 90-й минуте "Парма" забивает свой третий мяч, счет становится 3:2, на 90 + 3-й у гостей случается удаление, а на 90 + 4 хозяева спасают ничью благодаря автоголу!

Алжирец Адам Уна поставил эффектную точку в победе его "Кротоне" над "Торино". Счет 4:2 уже привлекает внимание, но поверьте - видео обзор этого матча стоит особого внимания >>

После смены тренера "Кальяри" выдал серию уже из трех матчей без поражений. Правда, в игре против "Сампдории" сардинцы были близки к неудаче. Спас команду Раджа Найнгголан, который забил на 90+6-й минуте

Виктор Осимхен, за которого "Наполи" заплатил 70 млн евро, не забивал голов с начала ноября. Много он пропустил из-за травмы, но наконец готов к игре. В поединке с "Болоньей" он забил решающий второй гол - неаполитанцы победили 3:1

"Аталанта" могла добавить интриги чемпионской гонке в Италии, но "Интер" прет напролом. Бергамаски уступили, пропустив единственный гол от Милана Шкриньяра

ИСПАНИЯ

Соперник "Динамо" в Лиге Европы - "Вильярреал" - не может победить в чемпионате Испании уже в восьми подряд матчах. На этот раз Желтую субмарину потопила "Валенсия". При этом летучие мыши свои голы забивали на 86-й и 90 + 1-й минутах. На фото - Гонсало Гедеш наносит решающий удар

18-летний Мориба забивает дебютный гол за "Барселону" в матче против "Осасуны" с паса Лионеля Месси. Каталонцы в текущем сезоне установили новый рекорд Ла Лиги - в течение чемпионата в их составе забивали сразу трое игроков в возрасте 18 или менее лет - кроме Морибы это еще Педри и Ансуи Фати. "Барса", к слову, вышла на чистое второе место в чемпионате и сократила отставание от "Атлетико"

Ведь команда Диего Симеоне не смогла выиграть дерби у "Реала", хотя вела с 15-й минуты почти до конца. Счет в игре открыл Луис Суарес

А спас сливочных от поражения Карим Бензема

"Бетис" - разыгрался! Севильцы одержали четвертую победу подряд, да еще как! В игре с "Алавесом" проиграли первый тайм 0:2. А вот после перерыва забили трижды, один из голов на счету не увядающего ветерана Хоакина Санчеса, которому в июле исполнится 40

ГЕРМАНИЯ

Ну и зажгли "Бавария" с "Боруссией" в этот раз. Уже на 9-й минуте Эрлинг Холанд оформил дубль

Но Роберт Левандовски в оставшееся время, продемонстрировал, кто в доме хозяин! Поляк оформил хет-трик и довел число своих голов в Бундеслиге до 31. "Бавария" же победила 4:2

"Байеру" в последнее время очки даются с трудом. Но у "Боруссии" ситуация еще тяжелее. Во встрече двух хромающих команд повезло больше фармацевтам, которые победили благодаря голу Патрика Шика

"Лейпциг" продолжает погоню за "Баварией", держась на расстоянии двух очков. В субботу команда Нагельсманна разгромила "Фрайбург" 0:3

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер ищет Удачу, которую его команда потеряла в игре с "Хоффенхаймом". Волки нанесли вдвое больше ударов по воротам соперника, но проиграли 1:2 и упустили прекрасную возможность оторваться от "Айнтрахта", который сам ограничился ничьей со "Штутгартом"