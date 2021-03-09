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Форвард Манчестер Юнайтед не хочет продлевать контракт с англичанами и планирует переезд в Аргентину

Англия
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Поближе к родине

Форвард Манчестер Юнайтед не хочет продлевать контракт с англичанами и планирует переезд в Аргентину

Фото: Getty Images / Автор –неизвестен

Новина українською

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани хочет продолжить свою профессиональную карьеру в "Бока Хуниорс" – об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, аргентинцы предложат 34-летнему страйкеру трудовой договор на 3 года. Желание Кавани уже подтвердил его агент.

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Напомним, в 2020-м "МЮ" подписал соглашение с Эдинсоном до конца текущей кампании, в контракте есть опция продления договора еще на 1 год. Тем не менее, уругваец не хочет оставаться на Туманном Альбионе. В его активе 25 матчей за "красных дьяволов" во всех турнирах.

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед Бока Хуниорс
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