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Форвард Манчестер Юнайтед не хочет продлевать контракт с англичанами и планирует переезд в Аргентину
Поближе к родине
Фото: Getty Images / Автор –неизвестен
Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани хочет продолжить свою профессиональную карьеру в "Бока Хуниорс" – об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По информации источника, аргентинцы предложат 34-летнему страйкеру трудовой договор на 3 года. Желание Кавани уже подтвердил его агент.
Напомним, в 2020-м "МЮ" подписал соглашение с Эдинсоном до конца текущей кампании, в контракте есть опция продления договора еще на 1 год. Тем не менее, уругваец не хочет оставаться на Туманном Альбионе. В его активе 25 матчей за "красных дьяволов" во всех турнирах.
#BocaJuniors are in talks to sign Edinson #Cavani as a free agent in summer. The striker would not to extend his contract with #ManchesterUnited. Ready 3-years contract as confirmed his agent (Walter Guglielmone) to Olè: “The idea is to go to Boca”. #transfers #MUFC #mutd— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 8, 2021
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