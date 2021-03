Форвард Манчестер Юнайтед не хочет продлевать контракт с англичанами и планирует переезд в Аргентину

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани хочет продолжить свою профессиональную карьеру в "Бока Хуниорс" – об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, аргентинцы предложат 34-летнему страйкеру трудовой договор на 3 года. Желание Кавани уже подтвердил его агент.

Напомним, в 2020-м "МЮ" подписал соглашение с Эдинсоном до конца текущей кампании, в контракте есть опция продления договора еще на 1 год. Тем не менее, уругваец не хочет оставаться на Туманном Альбионе. В его активе 25 матчей за "красных дьяволов" во всех турнирах.

