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Гвардиола: Юнайтед может стать чемпионом
Тренер рассказал о матче с МЮ
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед матчем с "Саутгемптоном" рассказал о состоянии после поражения от "Манчестер Юнайтед", а также о чемпионской гонке.
"После игры с "МЮ" была смесь разочарования и печали. На второй день после матча стало лучше, и сегодня игроки были в огне на тренировке. Но даже когда мы выигрываем, мы об этом забываем. Когда мы проигрываем — то же самое. Мы не собираемся впадать в депрессию. Ненормально, какую победную серию мы сделали. Но это неплохой момент. Плохой момент — это плохая игра и отсутствие результатов во многих играх.
Когда есть возможность, в футболе может случиться всё. "Юнайтед" может стать чемпионом. У нас осталось 10 игр, и мы должны выиграть шесть или семь, чтобы математически гарантировать титул. Ещё много работы предстоит сделать, чтобы добраться до решающих игр в борьбе за победу в Премьер-лиге. Мы в гонке во всех соревнованиях", — приводит слова Гвардиолы ВВС.
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