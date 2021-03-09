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Полный провал. ВИДЕО, как Джака на ровном месте привез гол в ворота Арсенала
А еще он лидер сборной Швейцарии
фото - Getty Images
Кто не следит внимательно за английской Премьер-лигой, может удивиться текущем месту "Арсенала" в турнирной таблице - канониры пока занимают десятую строчку. Но как может быть иначе, когда игрок, который должен цементировать центр поля и соответственно помогать защитникам, создает такие проблемы для команды.
Джака в матче 27-го тура против "Бернли" буквально с помощью соперника забил в собственные ворота. Новозеландец Крис Вуд вряд ли мог поверить такому счастью. Матч в итоге завершился со счетом 1:1.
Напомним, что Джака даже был капитаном "Арсенала", но поссорился с фанатами и потерял повязку. После игры с "Бернли" было подсчитано, что Гранит за последние пять лет восемь раз "привозил" голы в ворота своей команды, что является антирекордом АПЛ.
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