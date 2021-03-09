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Клопп: Готов ли я возглавить сборную Германии летом? Нет
Юрген останется в Ливерпуле
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не планирует возглавлять сборную Германии после Евро-2020. Ранее стало известно, что действующий наставник национальной команды Йоахим Лёв покинет сборную после турнира.
"Готов ли я возглавить сборную Германии летом? Нет. После лета? Тоже нет. Лёв проделал невероятную работу на этом посту. Он один из самых успешных наставников в истории национальной команды. Я понимаю, что он хочет триумфально выступить на чемпионате Европы, а потом его работу будет выполнять кто-то другой. Есть масса хороших немецких специалистов.
Я говорю "нет". Ни летом, ни после лета я не буду доступен. У меня осталось ещё три года по контракту в "Ливерпуле". Когда вы подписываете контракт, вы стараетесь его придерживаться, разве нет?" — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
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