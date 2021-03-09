  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Готов ли я возглавить сборную Германии летом? Нет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Готов ли я возглавить сборную Германии летом? Нет

Англия
(1 голосов)

Юрген останется в Ливерпуле

Клопп: Готов ли я возглавить сборную Германии летом? Нет

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не планирует возглавлять сборную Германии после Евро-2020. Ранее стало известно, что действующий наставник национальной команды Йоахим Лёв покинет сборную после турнира.

"Готов ли я возглавить сборную Германии летом? Нет. После лета? Тоже нет. Лёв проделал невероятную работу на этом посту. Он один из самых успешных наставников в истории национальной команды. Я понимаю, что он хочет триумфально выступить на чемпионате Европы, а потом его работу будет выполнять кто-то другой. Есть масса хороших немецких специалистов.

Я говорю "нет". Ни летом, ни после лета я не буду доступен. У меня осталось ещё три года по контракту в "Ливерпуле". Когда вы подписываете контракт, вы стараетесь его придерживаться, разве нет?" — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...