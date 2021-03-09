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Вейналдум: В Ливерпуле я чувствую себя комфортно, но всё будет зависеть от ситуации
Игрок может продлить контракт с мерсисайдцами
Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум отметил, что не хотел бы покидать мерсисайдский клуб.
"Я бы хотел сообщить новости о контракте, но единственное, что могу сказать, — я доволен клубом, мне нравится команда, и я счастлив иметь таких прекрасных болельщиков. Вопросы по новому контракту не означают, что я не рад быть в команде или хочу уйти. Всё не так просто, как все думают. Я должен взвешенно принимать решения относительно своего будущего. Нужно обо всём подумать, поговорить с руководством клуба, вот почему всё это занимает так много времени.
Я был бы опустошён, если бы мне пришлось покинуть "Ливерпуль". Тогда я бы ушёл из команды, которую по-настоящему люблю. Здесь я чувствую себя комфортно. Но всё будет зависеть от ситуации", — приводит слова Вейналдума Goal.com.
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