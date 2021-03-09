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Футбольную ассоциацию Англии впервые за 157 лет может возглавить женщина

Англия
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До недавнего времени возглавляла королевский автоклуб

Футбольную ассоциацию Англии впервые за 157 лет может возглавить женщина

Азербайджан24

Новина українською

57-летняя бывшая исполнительная директор Королевского автоклуба Великобритании (Royal Automobile Club - RAC) Дебби Хьюит лидирует в шорт-листе кандидатов на должность с ежегодным окладом 190 000 фунтов.

Я большая фанатка футбола. В моем детстве не было женских команд, поэтому мне приходилось играть в футбол с мальчиками и иногда быть лучше них, потому что это был единственный способ удержать меня в команде!, - сказала Хьюитт, которая в АПЛ болеет за Ливерпуль.

На новой должности она возглавит процесс подачи совместной заявки Великобритании и Ирландии на проведение ЧМ-2030, сообщает The Times.

В ноябре 2020 должность главы FA покинул 63-летний Грег Кларк. Функционер подал в отставку после того, как во время выступления в департаменте цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта парламента назвал представителей этнических меньшинств «цветными футболистами» (coloured footballers) при обсуждении образ, которым они подвергаются в соцсетях.

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В статье: Чемпионат Англии
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