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Денег нет. Моуринью не определился относительно судьбы Гарета Бэйла в клубе

Англия
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А надо было бы побыстрее

Денег нет. Моуринью не определился относительно судьбы Гарета Бэйла в клубе

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Наставник английского "Тоттенхэма" еще не обсуждает с руководством клуба вопрос будущего валлийца Гарета Бэйла в команде северного Лондона, утверждает Evening Standard.

"Шпоры" не имеют возможности оплатить сумму продления аренды Гарета (срок действующего аренды закончится 30 июня).

Поэтому "Реал" хочет найти покупателя на валлийского атакующего полузащитника к следующему трансферному окну. Контракт с мадридцами у 31-летнего Бэйла действует до середины 2022 года.

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В статье: Гарет Бэйл Жозе Моуриньо Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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