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Денег нет. Моуринью не определился относительно судьбы Гарета Бэйла в клубе
А надо было бы побыстрее
Наставник английского "Тоттенхэма" еще не обсуждает с руководством клуба вопрос будущего валлийца Гарета Бэйла в команде северного Лондона, утверждает Evening Standard.
"Шпоры" не имеют возможности оплатить сумму продления аренды Гарета (срок действующего аренды закончится 30 июня).
Поэтому "Реал" хочет найти покупателя на валлийского атакующего полузащитника к следующему трансферному окну. Контракт с мадридцами у 31-летнего Бэйла действует до середины 2022 года.
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