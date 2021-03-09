МЮ интересуется тремя вратарями. В соглашение об одном из них может войти Де Хеа

Скорее всего, с "Манчестер Юнайтед" уйдет Серхио Ромеро. Будущее Давида Де Хеа в "Юнайтед" также под вопросом. По этой причине клуб готовится выйти на рынок в поисках голкипера и рассматривает несколько кандидатов.

По данным Sky Sports, "Манчестер Юнайтед" следит за вратарем мадридского "Атлетико" Яном Облаком уже больше года.

Клуб рассматривает вариант с подписанием голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, который станет свободным агентом летом, если не подпишет новый контракт с итальянским клубом.

Кроме того, МЮ интересуется основным вратарем "Лилля" Майком Меньяном.

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Соглашение по Облаку выглядит самим дорогим. Скорее всего, "Манчестер Юнайтед" не сможет себе позволить трансфер 28-летнего вратаря.

Однако Де Хеа думает о возвращении в Мадрид после рождения ребенка. В этом городе живет его жена-телеведущая. Поэтому МЮ может попытаться включить испанца в соглашение по Облаку, чтобы снизить стоимость словенца.