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"Сыну не нравится в Англии". Отец Кавани – о желании Эдинсона вернуться в Южную Америку
Не долго поиграл за "МЮ"…
Фото: beinsports / Автор – неизвестен
Луис Кавани, отец форварда "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани, подтвердил, что его сын не хочет оставаться на Туманном Альбионе.
"Поймите, сыну не нравится в Англии. Он хочет быть рядом с семьей. Эдинсон планирует завершить карьеру в Южной Америке, он много раз общался об этом с Рикельме. Он может сыграть с Тевесом в одной команде".
"Он всегда хотел играть в "Бока Хуниорс", ведь является болельщиком этой команды. Думаю, Эдинсон вернется уже в 2020-м. Сын расстроен тем, что его наказали за слово "Негрито".
Luis Cavani, padre de Edinson, habló en exclusiva con @superfutbol y afirmó que hay un 60% de posibilidades de que llegue a #Boca: "Edinson tuvo muchas conversaciones con Riquelme y a él le gustaría jugar en Boca. Edinson va a terminar jugando en Sudamérica". pic.twitter.com/NahB2Ifztr— TyC Sports (@TyCSports) March 9, 2021
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