"Сыну не нравится в Англии". Отец Кавани – о желании Эдинсона вернуться в Южную Америку

Луис Кавани, отец форварда "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани, подтвердил, что его сын не хочет оставаться на Туманном Альбионе.

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"Поймите, сыну не нравится в Англии. Он хочет быть рядом с семьей. Эдинсон планирует завершить карьеру в Южной Америке, он много раз общался об этом с Рикельме. Он может сыграть с Тевесом в одной команде".

"Он всегда хотел играть в "Бока Хуниорс", ведь является болельщиком этой команды. Думаю, Эдинсон вернется уже в 2020-м. Сын расстроен тем, что его наказали за слово "Негрито".