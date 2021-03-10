  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Сыну не нравится в Англии". Отец Кавани – о желании Эдинсона вернуться в Южную Америку
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Сыну не нравится в Англии". Отец Кавани – о желании Эдинсона вернуться в Южную Америку

Англия
(1 голосов)

Не долго поиграл за "МЮ"…

"Сыну не нравится в Англии". Отец Кавани – о желании Эдинсона вернуться в Южную Америку

Фото: beinsports / Автор – неизвестен

Новина українською

Луис Кавани, отец форварда "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани, подтвердил, что его сын не хочет оставаться на Туманном Альбионе.

Читайте такжеКавани получит от МЮ 2 миллиона, если с ним не продлят контракт

"Поймите, сыну не нравится в Англии. Он хочет быть рядом с семьей. Эдинсон планирует завершить карьеру в Южной Америке, он много раз общался об этом с Рикельме. Он может сыграть с Тевесом в одной команде".

"Он всегда хотел играть в "Бока Хуниорс", ведь является болельщиком этой команды. Думаю, Эдинсон вернется уже в 2020-м. Сын расстроен тем, что его наказали за слово "Негрито".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...