Манчестер Сити предложил Де Брюйне новый контракт

"Манчестер Сити" по-прежнему рассчитывает подписать контракт с полузащитником Кевином Де Брюйне.

По информации The Times, "горожане" сделали футболисту второе, улучшенное предложение. Зарплата, прописанная в договоре, не уточняется, однако отмечается, что обе стороны переговоров надеются, что соглашения удастся достичь до конца сезона.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.