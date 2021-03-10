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Манчестер Сити предложил Де Брюйне новый контракт

Англия
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Англичане намерены оставить бельгийца в своих рядах

Манчестер Сити предложил Де Брюйне новый контракт

Новина українською

"Манчестер Сити" по-прежнему рассчитывает подписать контракт с полузащитником Кевином Де Брюйне.

По информации The Times, "горожане" сделали футболисту второе, улучшенное предложение. Зарплата, прописанная в договоре, не уточняется, однако отмечается, что обе стороны переговоров надеются, что соглашения удастся достичь до конца сезона.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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