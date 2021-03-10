Флетчер стал техническим директором Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявил о двух новых назначениях в руководство клуба. Новую должность футбольного директора занял Джон Мартоу, который работает в "МЮ" на разных постах с 2013 года.

Техническим директором назначен бывший вице-капитан клуба Даррен Флетчер. Шотландец — воспитанник "Манчестер Юнайтед", в первой команде он выступал с 2002 по 2015 год, выиграв четыре чемпионата, Кубок и четыре Суперкубка Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов и клубный ЧМ.

В январе 2021 года он вошел в тренерский штаб клуба.