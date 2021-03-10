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Агуэро хочет финансовых стимулов от Барселоны, чтобы согласиться на переезд из Англии

Англия
(2 голосов)

А взамен впросит Месси остаться

Агуэро хочет финансовых стимулов от Барселоны, чтобы согласиться на переезд из Англии

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Аргентинский форвард английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро летом завершит выступления за клуб из-за прекращения контракта. Он хотел бы вернуться в испанскую "Ла Лигу", но хочет финансовых стимулов, чтобы покинуть Англию.

Серхио Агуэро, как заявляет Mundo Deportivo, попросил "Барселону" выплатить ему трансферный бонус, если клуб хочет подписать его этим летом.

Он считает, что такая выплата была бы разумной, поскольку он может уехать из "Манчестер Сити" и при этом не тратить каталонскому клубу трансферный сбор.

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Агуэро выгодный "Барсе", потому что он - близкий друг Лионеля Месси и может помочь убедить своего соотечественника остаться на Камп Ноу.

В 2006-2011 годах Серхио выступал за мадридский "Атлетико". С 2011 года он - в "Манчестер Сити".

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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xapyga (Запорожье)
10.03.2021 в 20:56
Скорее все на оборот,если Месси захочет уйти,уговорит остатбся вМС.Было бы интересно увидеть его в другом клубе.Вот Роналдо доказал что везде топ.
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