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Арсенал задумал рокировку на фланге с участием игрока Интера
Только неизвестно, в защите или полузащите
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The Telegraph пишет, что "Арсенал" хочет подписать защитника "Интера" Ашрафа Хакими на замену 25-летнему испанцу Ектору Бельерину, который, по слухам, уедет из Лондона этим летом.
22-летний марокканец Хакими младше Бельерина на три года и в Италии проводит сезон на очень высоком уровне. Он забил 6 голов и записал на счет 4 передачи в Серии А в этом сезоне.
Его атакующие способности дадут "канонирам" множество вариантов на правом фланге полузащиты. Хотя, если Бельерин уйдет из команды, Хакими, скорее всего, начнет сезон в обороне.
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