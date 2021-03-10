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Арсенал задумал рокировку на фланге с участием игрока Интера

Англия
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Только неизвестно, в защите или полузащите

Арсенал задумал рокировку на фланге с участием игрока Интера

Новина українською

"Канониры" могут получить младшего флангового правого защитника и притом не жертвовать качеством.

The Telegraph пишет, что "Арсенал" хочет подписать защитника "Интера" Ашрафа Хакими на замену 25-летнему испанцу Ектору Бельерину, который, по слухам, уедет из Лондона этим летом.

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22-летний марокканец Хакими младше Бельерина на три года и в Италии проводит сезон на очень высоком уровне. Он забил 6 голов и записал на счет 4 передачи в Серии А в этом сезоне.

Его атакующие способности дадут "канонирам" множество вариантов на правом фланге полузащиты. Хотя, если Бельерин уйдет из команды, Хакими, скорее всего, начнет сезон в обороне.

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В статье: Интер (Милан) Эктор Бельерин Ашраф Хакими
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