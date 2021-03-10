Манчестер Сити - Саутгемптон 5:2. Горожане покуражились со святыми

"Ман Сити" так хотел реабилитироваться за неудачу в манчестерском дерби, сразу начал атаковать, что буквально не заметил соперника. "Саутгемптон" продержался первых 15 минут, хотя сделал все возможное для интриги. Три реальных момента создали подопечные Ральфа Хазенхюттля, два из них реализовав.

Счет во встрече должен был открывать Фоден после паса Зинченко. Но Маккарти справился с ударом Фила, и де Брюйне добил мяч в сетку. "Горожане" продолжили атаковать, наседать на ворота гостей, но пропустили контратаку. После углового Лапорт не удержал своего оппонента (точнее удержал, руками). Фол в штрафной площади и пенальти. Уорд-Праус пробил сильно и по центру ворот, Эдерсон завалился на бок.

В конце первого тайма "Сити" все расставил по своим местам, впрочем, и до голов Мареза и Гюндогана не возникало сомнений, что хозяева забьют еще. Адамс обрезался у своих ворот, подарил мяч Марезу, который прошел ближе к штрафной, обыграл защитника и классно пробил из центральной зоны. Точно под штангу залетел мяч.

Третий мяч "горожан" так же должен был забивать Марез, после паса де Брюйне он оказался на отменной ударной позиции, но попал в штангу. Тут уже на добивании сыграл Гюндоган. Подопечные Гвардиолы показали отличное взаимопонимание и сыгранность, "святые" наблюдали за действиями соперника, словно болельщики на трибунах.

Марез таки оформил дубль, после того, как Фернандиньо отобрал мяч, обыгрался с Фоденом и Риад в штрафной обыграл двоих защитников. Затем получился у Мареза еще один смачный удар, снова под самую штангу. Прошла всего минута, как Че Адамс отыграл один мяч. Наверное, поверили в свою победу "Сити", неудачно оборонялись защитники, не смогли вынести мяч, и Адамс забил с близкого расстояния.

Окончательный счет установил герой встречи, де Брюйне прорвался по центру и нанес удар, который невозможно было взять. Как итог - крупная победа фаворита, но можно назвать ее примером победы на классе. Немного испортили настроение Гвардиоле ошибки его подопечных в обороне, тем не менее, "Ман Сити" продолжает лидировать и с завидной уверенностью нестись к очередному чемпионскому титулу.

АПЛ. 33-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Манчестер Сити - Саутгемптон 5:2

Голы: де Брюйне 15, Марез 40, Гюндоган 45, Марез 55, де Брюйне 59 - Уорд-Праус 25 (пен.), Адамс 56

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 11. Зинченко (Менди 81), 17. де Брюйне (Агуэро 72), 20. Силва, 47. Фоден, 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 26. Марез (Торрес 61).

Саутгемптон: 1. Маккарти, 3. Бертран, 4. Вестергор, 5. Стивенс, 22. Салису, 35. Беднарек, 8. Уорд-Праус, 11. Редмонд, 12. Дженепо (Телла 46), 17. Армстронг (Уоттс 72), 10. Адамс.

Предупреждения: Фернандиньо 83