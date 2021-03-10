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Три топ-клуба следят за американцем из АПЛ

Англия
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Понадобится ли он Тухелю?

Три топ-клуба следят за американцем из АПЛ

MLS_

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" следят за ситуацией с 22-летним нападающим Кристианом Пулишичем в "Челси".

Мюнхенская "Бавария" также следит за игроком сборной США, который еще ни разу не выходил в старте, с тех пор как "синих" возглавил тренер Тухель, отмечает Daily Mail.

Пулишич мог бы сменить клуб летом, однако его контракт действует еще три года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Ливерпуль Кристиан Пулишич
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