Три топ-клуба следят за американцем из АПЛ

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" следят за ситуацией с 22-летним нападающим Кристианом Пулишичем в "Челси".

Мюнхенская "Бавария" также следит за игроком сборной США, который еще ни разу не выходил в старте, с тех пор как "синих" возглавил тренер Тухель, отмечает Daily Mail.

Пулишич мог бы сменить клуб летом, однако его контракт действует еще три года.