Манчестер Сити - Саутгемптон 5:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 33-го тура АПЛ Манчестер Сити - Саутгемптон. В составе горожан сразу двое футболистов отличились дублями - Рияд Марез и Кевин де Брюйне, также гол на счету Гюндогана. Святые смогли ответить лишь голами Уорд-Прауса и Адамса. Зинченко вышел в основе и сыграл 81 минуту. Манчестер Сити опережает ближайшего преследователя (МЮ) на 14 очков.

Английский Премьер-лига. 33-й тур

Манчестер Сити - Саутгемптон 5:2

Голы: Де Брюйне 15 Марез 40, Гюндоган 45 + 3, Марез 55, где Брюйне 59 - Уорд-Праус 25 пен., Адамс 56