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Манчестер Сити - Саутгемптон 5:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Саутгемптон, чемпионат Англии, 11 марта 2021

Манчестер Сити - Саутгемптон 5:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча 33-го тура АПЛ Манчестер Сити - Саутгемптон. В составе горожан сразу двое футболистов отличились дублями - Рияд Марез и Кевин де Брюйне, также гол на счету Гюндогана. Святые смогли ответить лишь голами Уорд-Прауса и Адамса. Зинченко вышел в основе и сыграл 81 минуту. Манчестер Сити опережает ближайшего преследователя (МЮ) на 14 очков.

Английский Премьер-лига. 33-й тур
Манчестер Сити - Саутгемптон 5:2
Голы: Де Брюйне 15 Марез 40, Гюндоган 45 + 3, Марез 55, где Брюйне 59 - Уорд-Праус 25 пен., Адамс 56

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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон"
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