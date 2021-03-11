Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Саутгемптон 5:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Саутгемптон, чемпионат Англии, 11 марта 2021
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча 33-го тура АПЛ Манчестер Сити - Саутгемптон. В составе горожан сразу двое футболистов отличились дублями - Рияд Марез и Кевин де Брюйне, также гол на счету Гюндогана. Святые смогли ответить лишь голами Уорд-Прауса и Адамса. Зинченко вышел в основе и сыграл 81 минуту. Манчестер Сити опережает ближайшего преследователя (МЮ) на 14 очков.
Английский Премьер-лига. 33-й тур
Манчестер Сити - Саутгемптон 5:2
Голы: Де Брюйне 15 Марез 40, Гюндоган 45 + 3, Марез 55, где Брюйне 59 - Уорд-Праус 25 пен., Адамс 56
Популярное сейчас
- Все еще ТОП. Ветераны современного футбола, которые играют за лучшие клубы мира. ВИДЕО
- Драма Месси, проход Ливерпуля, лазарет Динамо. Главные новости за 10 марта
- Лига чемпионов. ПСЖ - Барселона 1:1. Месси дал надежду и сам же ее забрал
- Зинченко получил одну из худших оценок в матче против Ман Юнайтед среди игроков основы
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины