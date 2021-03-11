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Челси намерен подписать полузащитника Баварии

Англия
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Коман может заменить Пулишича

Челси намерен подписать полузащитника Баварии

Новина українською

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 24-летнего француза заинтересован лондонский "Челси", пишет Daily Mail.

Руководство "аристократов" видит в Комане потенциальную альтернативу Кристиану Пулишичу, если тот решит покинуть клуб ближайшим летом. 22-летний американец недоволен своим положением в команде после прихода на тренерский мостик "Челси" Томаса Тухеля. Интерес к Пулишичу проявляют "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Бавария".

В сезоне-2020/2021 Кингсли провёл в составе "Баварии" 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 13.

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В статье: Челси (Лондон) Кристиан Пулишич Челси
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