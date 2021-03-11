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Салах: В этом году Ливерпуль замучили травмы
Форвард уверен, что команда сможет вернуться на вершину
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился своими эмоциями после победы над "РБ Лейпциг" (2:0).
"Для нас важен этот результат. Мы прилетели сюда после нескольких поражений в Премьер-лиге. Команда сейчас не в лучшей форме, но мы хотим побороться в Лиге чемпионов.
Мне хотелось забить побольше, но доволен уже тем, что вообще забил, а команда выиграла. Это и есть самое главное. У нас несколько травмированных, но важно при этом, что мы продолжаем бороться.
Нам сейчас нужно настраиваться на каждую игру в отдельности и абстрагироваться от общей сложившейся картины, потому что она слишком сильно довлеет. Не хочется создавать себе лишних трудностей.
Последние пару лет мы буквально летали по полю и выигрывали, а в этом году замучили травмы и пришлось тяжело. Надеюсь, теперь у нас снова есть два, три, а то и четыре центральных защитника — снова сможем побеждать", — цитирует Салаха пресс-служба УЕФА.
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