Экс-защитник Лестера: Перед матчами Варди пьёт пинты и ест только пиццу

Бывший защитник "Лестер Сити" бельгиец Ричи Де Лат рассказал о том, как Джейми Варди пил накануне игры.

"В ночь перед игрой Джейми пьёт пинты и ест только пиццу. Например, когда он побил рекорд Рууда ван Нистелроя, забив в 11 играх подряд. Накануне вечером водитель автобуса купил нам бутылку портвейна. Мы спрятали её в нашем гостиничном номере. У меня был стакан, и Джейми позаботился о том, чтобы допить бутылку", — приводит слова Де Лата Goal.com со ссылкой на Het Nieuwsblad.

Де Лат, играющий сейчас за "Антверпен", выступал за "Лестер" с 2012 по 2016-й годы.