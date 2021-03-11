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Экс-защитник Лестера: Перед матчами Варди пьёт пинты и ест только пиццу
Форвард не следит за питанием
Бывший защитник "Лестер Сити" бельгиец Ричи Де Лат рассказал о том, как Джейми Варди пил накануне игры.
"В ночь перед игрой Джейми пьёт пинты и ест только пиццу. Например, когда он побил рекорд Рууда ван Нистелроя, забив в 11 играх подряд. Накануне вечером водитель автобуса купил нам бутылку портвейна. Мы спрятали её в нашем гостиничном номере. У меня был стакан, и Джейми позаботился о том, чтобы допить бутылку", — приводит слова Де Лата Goal.com со ссылкой на Het Nieuwsblad.
Де Лат, играющий сейчас за "Антверпен", выступал за "Лестер" с 2012 по 2016-й годы.
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