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Манчестер Юнайтед назначил цену на контракт Джесси Лингарда
Претендует клуб Ярмоленко
Английский "Манчестер Юнайтед" установил ценник на контракт атакующего игрока Джесси Лингарда - 20 млн фунтов стерлингов (28 млн долларов), сообщает Euronews.
Полузащитник поражает своими выступлениями в "Вест Хэме", где играет в аренде.
Именно этот клуб заинтересован в переходе в лондонский клуб.
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