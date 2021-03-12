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Манчестер Юнайтед назначил цену на контракт Джесси Лингарда

Англия
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Претендует клуб Ярмоленко

Манчестер Юнайтед назначил цену на контракт Джесси Лингарда

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Английский "Манчестер Юнайтед" установил ценник на контракт атакующего игрока Джесси Лингарда - 20 млн фунтов стерлингов (28 млн долларов), сообщает Euronews.

Полузащитник поражает своими выступлениями в "Вест Хэме", где играет в аренде.

Именно этот клуб заинтересован в переходе в лондонский клуб.

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В статье: Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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