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Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Им стал форвард Тоттенхэма
Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, пишет официальная пресс-служба УЕФА в "Твиттере".
27-летний британский форвард сделал дубль в первом матче 1/8 финала ЛЕ с загребским "Динамо" (2:0).
На звание лучшего игрока недели в Лиге Европы УЕФА также претендовали Душан Тадич из "Аякса", Лоренцо Пеллегрини из "Ромы" и Роберто Сольдадо из "Гранады".
Напомним, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся уже на следующей неделе в четверг, 18 марта.
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