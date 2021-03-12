Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, пишет официальная пресс-служба УЕФА в "Твиттере".

27-летний британский форвард сделал дубль в первом матче 1/8 финала ЛЕ с загребским "Динамо" (2:0).

На звание лучшего игрока недели в Лиге Европы УЕФА также претендовали Душан Тадич из "Аякса", Лоренцо Пеллегрини из "Ромы" и Роберто Сольдадо из "Гранады".

Напомним, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся уже на следующей неделе в четверг, 18 марта.