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Два топ-клуба АПЛ интересуются защитником Ромы
Манчини может сменить клубную прописку
Английские топ-клубы интересуются защитником "Ромы" Джанлукой Манчини, пишет Calciomercato.
24-летний защитник привлёк внимание "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Топ-клубы могут заплатить около € 30 млн за игрока сборной Италии.
В нынешнем сезоне Манчини провёл за "Рому" 27 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал два результативных паса.
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