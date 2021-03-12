  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити нашел замену Агуэро в Атлетико
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити нашел замену Агуэро в Атлетико

Англия
(1 голосов)

Англичане намерены переманить португальского форварда

Манчестер Сити нашел замену Агуэро в Атлетико

Новина українською

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 21-летнего португальца заинтересован "Манчестер Сити", пишет Eurosport.

"Горожане" следят за прогрессом Фелиша ещё со времён выступлений игрока в составе лиссабонской "Бенфики". В "Сити" считают, что Фелиш является идеальным игроком для Хосепа Гвардиолы и долгосрочной заменой для Серхио Агуэро.

В сезоне-2020/2021 Фелиш провёл за "Атлетико" 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Серхио Агуэро Манчестер Сити Жоау Феликс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo555
12.03.2021 в 18:54
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...