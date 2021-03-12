Манчестер Сити нашел замену Агуэро в Атлетико

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 21-летнего португальца заинтересован "Манчестер Сити", пишет Eurosport.

"Горожане" следят за прогрессом Фелиша ещё со времён выступлений игрока в составе лиссабонской "Бенфики". В "Сити" считают, что Фелиш является идеальным игроком для Хосепа Гвардиолы и долгосрочной заменой для Серхио Агуэро.

В сезоне-2020/2021 Фелиш провёл за "Атлетико" 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.