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Манчестер Сити нашел замену Агуэро в Атлетико
Англичане намерены переманить португальского форварда
Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 21-летнего португальца заинтересован "Манчестер Сити", пишет Eurosport.
"Горожане" следят за прогрессом Фелиша ещё со времён выступлений игрока в составе лиссабонской "Бенфики". В "Сити" считают, что Фелиш является идеальным игроком для Хосепа Гвардиолы и долгосрочной заменой для Серхио Агуэро.
В сезоне-2020/2021 Фелиш провёл за "Атлетико" 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.
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