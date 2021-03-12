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Моуринью изобрел новую позицию игрока на футбольном поле - "9,5"
Вследствии эволюции форварда
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью сравнил эволюцию нападающего-англичанина Харри Кейна с этим же процессом у француза Карима Бензема, которым он руководил во время работы в испанском "Реале".
Кейн забил в этом сезоне 26 голов и отдал 16 голевых передач.
Ближе к концу своей карьеры вместо того, чтобы быть чистой "девяткой", они становятся "9,5" между позицией форварда и плеймейкера.
Сейчас вы видите Харри Кейна, и это то же самое, что Карим Бензема, которому сейчас 33 Они очень умные, они эволюционировали в своей игре в конце карьеры вместо того, чтобы быть чистой "9".
Поэтому они могут играть в профессиональном футболе столько, сколько захотят. Однако Кейну сейчас только 27, и еще рано думать о завершении карьеры, - цитирует Моуринью Marca.
Вместе с Моуринью в "Реале" Бензема забил 78 голов в 150 играх в сезонах 2010-2013 годов. Под руководством португальского тренера француз выиграл чемпионат, Суперкубок Испании и Кубок короля Испании.
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